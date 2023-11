Minder verzekeringsfraude, maar nog geen keerpunt

Er is een daling zichtbaar van het aantal consumenten en bedrijven dat verzekeraars probeert op te lichten. Vorig jaar liepen ruim 10.000 fraudeurs tegen de lamp, een daling van 15 procent vergeleken met een jaar eerder, blijkt uit cijfers van brancheorganisatie Verbond van Verzekeraars.

Even een '1' plaatsen voor het aankoopbedrag op de factuur van een gestolen zonnebril die 285 euro had gekost. Of met een busje tegen de vangrail rijden en claimen dat je bent aangereden, terwijl de deuk daar niet op lijkt. Vorig jaar vielen 3638 van dergelijke onterechte claims door de mand. Daarnaast werden nog eens 5772 sjoemelaars met een aanvraag van een verzekering betrapt.

Volgens het Verbond van Verzekeraars is hiermee ruim 80 miljoen euro bespaard. "Dit zorgt ervoor dat mensen die te goeder trouw zijn niet onnodig veel geld betalen", zegt Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars.

Toch vinden de verzekeraars het nog te vroeg om van een ommezwaai te spreken. "Op termijn moet blijken of de jarenlange inspanningen op het gebied van preventie en detectie nu tot dit resultaat hebben geleid", zegt het Verbond van Verzekeraars.

Grotere pakkans

Met die inspanningen doelt de belangenclub op betere manieren en samenwerking om gesjoemel op te sporen. Eén op de drie onderzoeken leidde vorig jaar tot het onomstotelijk vaststellen van fraude. In de andere gevallen kon fraude niet met zekerheid worden vastgesteld.

Het percentage waarin dit wel bewezen kon worden was volgens de verzekeraars in de afgelopen zeven jaar nog niet zo hoog als in 2022. Een jaar eerder lag het nog op 25 procent.