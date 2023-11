Wekdienst 2/11: Chemelot voor de rechter • Storm Ciarán bereikt Nederland

Eerst het weer: het is onstuimig met zware windstoten, vlak aan de westkust zelfs tot ruim 100 km/uur. Boven land 75 tot 95 km/uur. 's Ochtends in het noorden regen, later in de kustgebieden buien en landinwaarts ook zon. Het wordt zo'n 14 graden.

Goedemorgen! Chemieconcern Chemelot moet zich in de rechtbank Den Bosch verantwoorden voor enkele grote incidenten in de afgelopen jaren. En storm Ciarán kan voor overlast zorgen.

Wat kun je vandaag verwachten?

De rechtbank in Den Bosch buigt zich over de veiligheid op industrieterrein Chemelot bij Geleen. Vier bedrijven en Chemelot zelf moeten zich verantwoorden voor enkele zware incidenten in de afgelopen jaren. Er wordt gekeken of de nalatigheden strafbaar zijn en wie aansprakelijk is.

Storm Ciarán trekt over Nederland. Waarschijnlijk gaat het vooral vanmiddag hard waaien en regenen. De ANWB adviseert mensen om thuis te werken.

Kandidaten van negen partijen spreken over de situatie in het Midden-Oosten tijdens het CIDI-verkiezingsdebat. Deze organisatie houdt altijd zo'n debat in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen, maar door de oorlog tussen Israël en Hamas heeft dat nu extra lading.

Ajax en FC Volendam spelen in Amsterdam het inhaalduel dat in september niet doorging omdat het restant van het duel tussen Ajax en Feyenoord uitgespeeld moest worden.

Wat heb je gemist?

Philippe Lazzarini, het hoofd van de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen UNRWA, heeft voor het eerst sinds 7 oktober een bezoek gebracht aan de Gazastrook. Hij sprak van een ongeëvenaarde tragedie en noemde het een van de treurigste dagen in zijn professionele leven.

Hij ontmoette Palestijnen in een VN-school in Rafah. "Het was er overbevolkt. De ellende en onhygiënische omstandigheden zijn onvoorstelbaar", zei hij. "Iedereen vroeg om water en voedsel. In plaats van naar school te gaan, vroegen kinderen om een slok water en een stuk brood. Het was hartverscheurend."

De UNRWA heeft in de oorlog afgelopen weken meer dan zeventig medewerkers verloren. Vaak kwamen ze om het leven met familieleden. "Zonder staakt-het-vuren zal het dodental stijgen. Zij die nog leven zullen mensen verliezen en een ooit levendige samenleving zal voor eeuwig in rouw zijn", aldus de Zwitsers-Italiaanse Lazzarini.

Ander nieuws uit de nacht:

Overlast door storm Ciarán in Frankrijk en VK, code oranje in Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland en het Waddengebied: Op sommige plekken is de stroom uitgevallen en zijn bomen omgewaaid. Ook Nederland krijgt er in de loop van de ochtend mee te maken.

Brazilië zet duizenden militairen in tegen georganiseerde misdaad: Aanleiding voor het besluit is de opleving van geweld in het land.

In de VS krijgen partijgenoten de omstreden Republikein George Santos het Huis niet uit: hij zou campagnedonaties voor privé-uitgaven hebben aangewend, ten onrechte een werkloosheidsuitkering hebben gekregen en gelogen hebben tegen het Congres.

En dan nog even dit:

Bij de Oosterscheldekering is vandaag het NK Tegenwindfietsen. Deelnemers trotseren 8,5 kilometer lang de stormachtige wind.

Het kampioenschap kan plaatsvinden dankzij Ciarán. Het evenement vindt altijd pas doorgang bij een zuidwestenwind met minimaal windkracht 7.