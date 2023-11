SGP, CDA, CU en BBB: gezinsleven beschermen in Grondwet

Het gezin als hoeksteen van de samenleving weet zijn weg te vinden naar alle verkiezingsprogramma's. Politieke partijen hebben er verschillende ideeën over: van een wettelijke regeling voor een derde of vierde ouder van een kind tot verlofregelingen voor werkende opa's en oma's. Vier politieke partijen komen, niet toevallig in verkiezingstijd, met het voorstel om het recht op een goed gezinsleven in de grondwet op te nemen. De SGP heeft samen met CDA, CU en BBB de tekst en juridische aanpak voorbereid. "Het gezin komt er een beetje bekaaid af in Nederland. Het is opvallend onopvallend aanwezig", zegt SGP-lijsttrekker Chris Stoffer. "We moeten de sociale, zorgende kant van gezinnen weer meer aandacht geven." Een vader en een moeder Wat de SGP betreft bestaat een gezin uit een vader, een moeder en een aantal kinderen, zegt Stoffer. "Maar ik weet dat andere partijen daar anders over denken." Daarom is de wettekst neutraal opgesteld, voor alle soorten gezinnen. "Iedereen kan zich er in herkennen, het is D66-proof", legt Stoffer uit. De partijen proberen met de grondwetsbepaling meer dan een ideologie vast te leggen, zegt CDA-lijsttrekker Henri Bontenbal. Het moet de politiek dwingen tot praktische oplossingen. "Problemen die niet in de gezinnen worden opgelost sijpelen door naar school of naar de zorg", zegt Bontenbal. "Als het met gezinnen niet goed gaat, dan gaat het met de samenleving niet goed."

Hoe staat het met de gezinnen in Nederland? Er zijn ruim 2,6 miljoen gezinnen met thuiswonende (ook meerderjarige) kinderen. Daarvan hebben 1,8 miljoen gezinnen een jongste kind onder de 18 jaar. Het aantal gehuwde stellen met thuiswonende kinderen bedraagt ruim 1,5 miljoen en is daarmee in de meerderheid. Het aantal niet-gehuwde paren met kinderen bedraagt iets meer dan 450.000. Bij de ongeveer 600.000 eenoudergezinnen (23 procent van alle gezinnen), gaat in de meeste gevallen om een alleenstaande moeder met een of meer kinderen. Nederland krijgt als land een 6,6 voor 'gezinsvriendelijkheid'. Ouders voelen zich alleen staan, zo blijkt uit de jaarlijkse Staat van het Gezin. 82 procent van de ouders vindt dat de politiek te weinig aandacht heeft voor gezinsbeleid. 60 procent ziet zelfs geen enkele relatie tussen gezin en politiek. Een dalend aantal ouders (2023: 30 procent, 2022: 48 procent) vindt dat er voldoende voorzieningen zijn die gezinnen ondersteunen. Bronnen: Nederlands Jeugdinstituut en Voor werkende ouders

In de verkiezingsprogramma's staan veel ideeën over de toekomst van het gezinsleven. Om van gezinspartij SGP een voorbeeld te geven: de partij wil voor overheidsmaatregelen een toets van de effecten op gezinnen met meer dan drie kinderen. En er moet een eind komen aan de benadeling van eenverdienersgezinnen, vindt de partij. De CU vraagt om een minister die speciaal verantwoordelijk is voor gezinsbeleid en wil een jaarlijks onderzoek of verlofregelingen, kinderopvang en jeugdzorg wel goed bij gezinnen terechtkomen. BBB wil de gezinshulp van vroeger terug "die in gezinnen die dat zelf niet voor elkaar krijgen rust, reinheid en regelmaat brengt". PVV, SP en JA21 richten zich op de praktische kant, zoals een betaalbaar huis en goedkopere boodschappen.

Om de grondwet te wijzigen, moet een voorstel tot wijziging worden ingediend. Dat moet twee keer in de Tweede en Eerste Kamer worden behandeld. Vóórdat de tweede 'lezing' plaatsvindt, zoals de behandeling wordt genoemd, moeten er verkiezingen worden gehouden omdat kiezers zich zo over de wijziging(en) kunnen uitspreken. Bij de stemming na de tweede lezing is er in beide Kamers een tweederdemeerderheid vereist.