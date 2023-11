Helft woningzoekenden ervaart problemen, blijkt uit onderzoek

Meer dan de helft van de mensen die op zoek zijn naar een woning zegt daarbij veel problemen te ervaren. Dat komt naar voren in een representatief onderzoek van I&O Research in opdracht van Aedes, de vereniging van woningcorporaties.

55 procent van de woningzoekenden loopt aan tegen problemen als te weinig aanbod, te dure woningen of geen passend aanbod. De overgrote meerderheid (86 procent) spreekt van een woningcrisis.

Zowel in de huur- als de koopsector is het aanbod te laag. Er is een tekort van 390.000 woningen. Het kabinet wil tot en met 2030 900.000 woningen bouwen. Maar dat wordt moeilijk door onder meer de stikstofcrisis, de hoge rente, hogere kosten van bouwmaterialen en dure bouwgrond.

'Wonen' belangrijkste verkiezingsthema

Uit deze nieuwste peiling van I&O Research valt op te maken dat mensen 'wonen' het belangrijkste verkiezingsthema vinden. Voor 70 procent van de Nederlanders is het standpunt van een partij over dit thema (zeer) belangrijk of zelfs essentieel, een toename van 9 procent vergeleken met de verkiezingen van 2021. Vooral mensen tot 40 jaar hechten veel belang aan woonstandpunten van partijen.

"Wonen houdt mensen al veel langer bezig, dus het is niet heel verbazend dat het een belangrijk verkiezingsthema wordt gevonden. Je ziet het nog niet echt terug in de debatten, maar het speelt dus wel als thema voor veel mensen", zegt hoofdonderzoeker Ester Hilhorst van I&O Research. "Er is een grote groep die problemen ervaart op de woningmarkt, die gewoon echt moeite heeft om iets te vinden dat passend is."

Huis past niet bij levensfase

Een vijfde van de mensen zegt geen woning te hebben die past bij hun inkomen of levensfase. Nog niet de helft van hen is actief op zoek naar een woning. Een deel zegt niet eens te zoeken, omdat dat op dit moment geen zin heeft.

"Veel te veel mensen kunnen dus geen woning vinden die ze kunnen betalen en die past bij hun levensfase", zegt voorzitter Martin van Rijn van woningcorporatie Aedes. "Dat kunnen we ons als samenleving niet veroorloven. De wooncrisis moet topprioriteit zijn van het nieuwe kabinet."

Tegenover voorrang op een sociale huurwoning voor statushouders staan veel mensen zeer kritisch, blijkt uit dit onderzoek. 69 procent is daarop tegen als dat betekent dat de wachtlijsten voor andere woningzoekenden oplopen.

Niet bouwen in natuur

Veruit de beste manier om nieuwe woningen te realiseren, vinden Nederlanders het verbouwen van bestaande kantoren. Verder ziet men heil in hoogbouw op bedrijventerreinen en het bijbouwen van een straat of wijk aan de rand van iedere stad en dorp.

"Iedereen wil dat er gebouwd gaat worden, maar er is maar weinig overeenstemming over waar dan", legt onderzoeker Hilhorst uit. "Verder weg klinkt altijd beter. Daarom kiezen mensen eerder voor bouwen in een weiland of voor het verbouwen van bestaande kantoren tot woningen. Dat is voor de meeste mensen niet dichtbij."

Bijna de helft van de Nederlanders vindt dat Nederland nog niet te vol is om extra te bouwen. Het bouwen van woningen ten koste van natuurgebieden vindt twee derde onacceptabel. Acceptabeler vindt men het om te bouwen ten koste van landbouwgrond (40 procent) of ten koste van open ruimte in de stad (25 procent).

De onderzoekers keken verder naar de rol die woningcorporaties zouden moeten hebben. Vrijwel iedereen vindt het belangrijk dat woningcorporaties er zijn. Het zorgen voor voldoende huizen voor mensen met een laag inkomen wordt gezien als de belangrijkste taak van de corporaties. Ook vindt driekwart van de Nederlanders dat corporaties meer woningen moeten bouwen voor ouderen.