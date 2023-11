Overlast door storm Ciarán in Frankrijk en VK, later code oranje voor westen Nederland

In Frankrijk en Groot-Brittannië is sprake van overlast en overstromingen in kuststreken als gevolg van storm Ciarán. Op sommige plekken is de stroom uitgevallen en zijn bomen omgewaaid. Ook Nederland krijgt er in de loop van de ochtend mee te maken. Het KNMI waarschuwt voor windstoten tot 100 kilometer per uur.

Vanaf 11.00 uur geldt voor Zeeland code oranje, deze waarschuwing geldt vanmiddag ook voor de kustgebieden van Noord-Holland en Zuid-Holland en voor het westen van het Waddengebied. Het KNMI heeft de waarschuwing vanochtend naar die laatste drie gebieden uitgebreid.

De NS heeft uit voorzorg de dienstregeling in Zeeland aangepast. Schiphol zegt dat vluchten vertraging kunnen oplopen of zelfs helemaal niet doorgaan. Dat geldt ook voor Rotterdam The Hague Airport. De rederij die vaart op Vlieland en Terschelling heeft enkele afvaarten geannuleerd. Bij de veerdiensten naar Texel, Ameland en Schiermonnikoog zijn vooralsnog geen wijzigingen.

Niet met de auto

In Engeland krijgen met name de regio's Cornwall en Devon, in het zuidwesten van het land, het zwaar te verduren. Mensen zijn gewaarschuwd niet te dicht bij de kust te komen. Op het eiland Jersey kunnen zelfs windstoten tot 160 kilometer per uur voorkomen.

Beelden van de storm in Engeland: