Code oranje in kustprovincies voor storm Ciarán, veel overlast in Frankrijk en VK

Volg de laatste ontwikkelingen over de storm in ons liveblog.

In Frankrijk en Groot-Brittannië is sprake van overlast en overstromingen in kuststreken als gevolg van storm Ciarán. Op sommige plekken is de stroom uitgevallen en zijn bomen omgewaaid. Ook Nederland krijgt er in de loop van de ochtend mee te maken, met windstoten tot 110 kilometer per uur. In Frankrijk is in de regio Aisne een dode gevallen als gevolg van de storm. Een boom viel op een vrachtwagen, waarna de chauffeur overleed. Het KNMI heeft vanaf 11.00 uur voor Zeeland code oranje afgegeven. Deze waarschuwing geldt vanmiddag ook voor de kustgebieden van Noord-Holland en Zuid-Holland en voor het westen van het Waddengebied. Het KNMI heeft de waarschuwing vanochtend naar die laatste drie gebieden uitgebreid.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

KLM annuleert vanaf het begin van de middag alle vluchten. De NS heeft uit voorzorg de dienstregeling in Zeeland aangepast. Ook op Rotterdam The Hague Airport worden vluchten geannuleerd. De rederij die vaart op Vlieland en Terschelling heeft enkele afvaarten geannuleerd. Bij de veerdiensten naar Texel, Ameland en Schiermonnikoog zijn vooralsnog geen wijzigingen. Niet met de auto In Engeland krijgen met name de regio's Cornwall en Devon, in het zuidwesten van het land, het zwaar te verduren. Mensen zijn gewaarschuwd niet te dicht bij de kust te komen. Op het eiland Jersey kunnen zelfs windstoten tot 160 kilometer per uur voorkomen. Beelden van de storm in Engeland:

Overlast in de Britse regio Cornwall door storm Ciarán. Mensen zijn gewaarschuwd niet te dicht bij de kust te komen. - NOS

Ook in Frankrijk gelden vrijwel langs de gehele kust waarschuwingen. Het treinverkeer in Bretagne, Normandië, Pays de la Loire, Hauts-de-France en Centre-Val de Loire is stilgelegd. Verkeersminister Clément Beaune heeft inwoners van verschillende regio's opgeroepen de auto niet te gebruiken. Bij de kust van Bretagne zijn al windstoten van 180 kilometer per uur gemeten. Langs de Nederlandse kust waait het al flink en in de loop van de ochtend kan het oplopen tot windkracht 9. Ook wordt veel regen verwacht. De ANWB kwam gisteren met het advies om thuis te werken. Met name in de avondspits worden lange files verwacht. Bomen nog in blad NOS-weervrouw Roosmarijn Knol zegt dat sprake is van specifieke omstandigheden. "Bijzonder aan deze storm is dat door de warme herfst met veel regen de bomen nog in blad staan en de grond nat is als een spons", legt Knol uit. "Daardoor hebben vooral zwakkere bomen kans om om te waaien. Dat is een groot verschil met een herfststorm in bijvoorbeeld eind november, als al het blad al gevallen is." Het KNMI meldt dat de storm tot in de middag en avond tot zware windstoten kan leiden. Pas in de loop van de avond neemt de wind af. In het noordwesten kan de storm tot morgenochtend aanhouden.