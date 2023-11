Brazilië zet duizenden militairen in tegen georganiseerde misdaad

Vorige week werd in de stad een prominent lid van een militie door de politie gedood. Hij zou een neef en rechterhand zijn geweest van de leider van de militie. Daarna trokken woedende leden van de groep een spoor van vernieling in de metropool. Zeker 35 bussen, vier vrachtwagens en een treinwagon werden in brand gestoken. "Het geweld wordt met de dag erger", sprak president Lula op een persconferentie.

Aanleiding voor het besluit is de opleving van geweld in het land. Zo werden begin deze maand drie artsen vermoord in een bar in Rio de Janeiro, nadat een van hen was aangezien voor een lid van een militie.

Milities in de Braziliaanse stad Rio de Janeiro hebben zeker 35 bussen in brand gestoken in reactie op de dood van een prominente crimineel bij een politieactie. Woedende leden van zijn groep trekken een spoor van vernieling door de stad. - NOS

De gouverneur van de deelstaat Rio de Janeiro had om federale steun gevraagd in de strijd tegen het bendegeweld. Brazilië schakelt nu zo'n 3600 militairen in om de criminaliteit te bestrijden. De verwachting is dat ze tot mei volgend jaar worden ingezet, onder meer in de drukke haven van Santos in São Paulo. Die wordt veel gebruikt voor de export van cocaïne.

Rio de Janeiro heeft al decennia te maken met milities. Die ontstonden in de jaren 90 en bestonden oorspronkelijk vooral uit voormalige politieagenten, brandweerlieden en militairen die de openbare orde wilden handhaven. Ze vroegen bewoners om geld in ruil voor bescherming en andere diensten, maar later stortten ze zich op de drugshandel. De milities zijn daardoor zelf uitgegroeid tot criminele bendes.