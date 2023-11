Nieuwe tik Ten Hag: Manchester United verliest in League Cup van Newcastle

Manchester United heeft in de League Cup een pijnlijke thuisnederlaag geleden tegen Newcastle United (0-3). De uitschakeling in de vierde ronde van het tweede bekertoernooi van Engeland zorgt er ongetwijfeld voor dat de positie van coach Erik ten Hag verder onder druk zal komen te staan.

Ten Hag is het seizoen met United moeizaam begonnen. In de competitie staat de club slechts achtste, nadat in tien wedstrijden al vijf nederlagen werden geleden. In de Champions League heeft United na drie groepsduels pas drie punten.

De kritiek op Ten Hag nam de afgelopen weken al gaandeweg toe. Vorig seizoen maakte hij met zijn ploeg juist nog indruk in de League Cup, door na een fraaie campagne ten koste van Newcastle beslag te leggen op de beker.

Thuisploeg wordt afgetroefd

In een herhaling van die finale waren de zaken woensdagavond op Old Trafford volledig omgedraaid. Bij beide clubs kreeg een aantal basisspelers rust, maar Newcastle leek daar nauwelijks zwakker van te worden.

Na een half uur sloegen de bezoekers genadeloos toe toen Alejandro Garnacho op de helft van Newcastle balverlies leed. Valentino Livramento mocht een groot deel van het veld oversteken en bediende Miguel Almirón, die voor de openingstreffer tekende.