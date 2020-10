De vier fases en bijbehorende maatregelen per risiconiveau

Behalve een nieuw pakket maatregelen heeft het kabinet ook een deel van de langetermijnplanning voor de coronacrisis gepresenteerd. De zogenoemde routekaart is een document met uitleg van de standaardmaatregelen per regio als daar het risiconiveau wordt verhoogd of verlaagd.

Welke coronaregels van toepassing zijn, hangt af van het aantal positieve tests per 100.000 inwoners per week. Dat is volgens het coronadashboard een van de graadmeters om te bepalen hoe ernstig de situatie is. De niveaus zijn 'waakzaam', 'zorgelijk', 'ernstig' of 'zeer ernstig'. In acht veiligheidsregio's geldt nu het hoogste risiconiveau.

Je kunt de hele routekaart als pdf bekijken; hieronder alvast vier in het oog springende categorieën: