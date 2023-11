Geen tweede wereldrecord Hoogland: te traag op 200 meter met 'vliegende start'

Jeffrey Hoogland heeft een dag na zijn wereldrecord op de kilometer geen wereldrecord gereden op de 200 meter met vliegende start. De 30-jarige baanwielrenner kwam in Mexico met een gemiddelde snelheid van 78,856 kilometer per uur tot 9,130 seconden. Dat was 0,031 te langzaam om het record te verbeteren.

De tijd van 9,100 seconden door Nicholas Paul uit Trinidad en Tobago gereden in 2019 blijft staan.

Een race 'met vliegende start' houdt in dat de baanrenner eerst enkele rondjes rijdt om vaart te maken en dan alles eruit perst in 200 meter. Een officiële discipline is het niet, maar dergelijke 200 meters dienen wel als kwalificatie bij sprinttoernooien.

Hoogland verbeterde dinsdag op de hooggelegen baan van Aguascalientes het wereldrecord op de kilometer.