De Overijsselse amateurclub HHC Hardenberg heeft voor een grote stunt gezorgd door Heracles Almelo in eigen huis uit te schakelen in de eerste ronde van de KNVB-beker. HHC versloeg de nummer acht van de eredivisie met 2-0 dankzij rake kopballen van oud-profvoetballers Matías Jones en Jesper Drost.

De laatste keer dat HHC in het bekertoernooi van een profclub won, was in het seizoen 2015/16. HHC won toen in de achtste finale met 2-0 van NEC, waarmee de Overijsselse ploeg voor het eerst in de clubgeschiedenis de kwartfinales bereikte. De zegetocht strandde daarin met een nipte 1-0 nederlaag bij AZ.

Uruguayaanse middenvelder

De 32-jarige Jones, maker van de openingstreffer, heeft een opmerkelijke voetbalcarrière achter de rug. De middenvelder uit Uruguay voetbalde tussen 2011 en 2013 voor FC Groningen en FC Emmen. Hij keerde daarna terug naar Zuid-Amerika, om in 2019 kortstondig op te duiken bij SC Cambuur. Na twee seizoenen bij profclubs in Uruguay kwam hij vorig jaar uiteindelijk bij HHC terecht.

Woensdagavond brak Jones de wedstrijd tegen Heracles open met een rake kopbal uit een corner. Heracles had tot dat moment de overhand, maar kon niet tot grote kansen komen. Na iets meer dan een uur spelen scoorde Drost, oud-speler van Heracles, de 2-0 uit een vrije trap.