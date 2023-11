Dramatische avond Bayern: bekernederlaag tegen derdeklasser en blessure De Ligt

Bayern München heeft een blamerende 2-1 nederlaag geleden bij FC Saarbrücken, een club van het derde Duitse voetbalniveau, in de tweede ronde van de DFB-Pokal, het bekertoernooi in Duitsland.

Het beslissende doelpunt werd in de zesde minuut van de extra tijd gemaakt door Marcel Gaus, die Bayern met een strakke schuiver in rouw dompelde. De Duitse topclub was in de eerste helft via Thomas Müller nog wel op voorsprong gekomen, maar slaagde er daarna niet in om Saarbrücken kapot te spelen.

De dappere thuisploeg bood Bayern, dat enkele sterren rust had gegeven, na de openingstreffer van Müller goed partij. Vlak voor rust kwam Saarbrücken langszij via Patrick Sontheimer, nadat Min-Jae Kim knullig balverlies had geleden.

Na een uur probeerde Bayern-coach Thomas Tuchel orde op zaken te stellen door Jamal Musiala, Serge Gnabry en Kingsley Coman binnen de lijnen te brengen. De bezoekers kregen daarna ook enkele grote kansen, maar de overwinning ging naar Saarbrücken.

De Ligt valt geblesseerd uit

Voor Bayern-verdediger Matthijs de Ligt kreeg het duel met Saarbrücken al vroeg een pijnlijk einde. Hij viel in de eerste helft geblesseerd uit, nadat hij zijn rechterknie had verdraaid bij een ongelukkige sliding.