Vanavond op tv: Hulpgoederen voor Gaza • In gesprek met Stephan van Baarle (Denk)

Gaza helpen via zee?

Honderden mensen met een buitenlands paspoort en tientallen gewonde Palestijnen konden vandaag Gaza verlaten, omdat de grens met Egypte even open was. Goed nieuws, maar ondertussen komen nog nauwelijks hulgoederen het gebied in.

Internationaal wordt gesproken om eten, drinken en medicijnen over zee naar Gaza te brengen. We bespreken de opties met viceadmiraal buiten dienst Ben Bekkering.

Het laatste nieuws volg je in het liveblog van de NOS: