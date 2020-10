Zeven mensen te water na aanvaring in Valkenburg (ZH)

Bij een aanvaring tussen een vrachtschip en een roeisloep in Valkenburg (Zuid-Holland) zijn zeven mensen in het water terechtgekomen. Een van hen is door mensen langs de kant uit het water gehaald en gereanimeerd. De zes anderen wisten zelf uit het water te komen, meldt een woordvoerder van de brandweer.

De aanvaring was op de Oude Rijn in de Zuid-Hollandse plaats. Het slachtoffer dat moest worden gereanimeerd is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met diegene gaat, is niet bekend. Drie anderen zijn voor controle meegenomen naar het ziekenhuis.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend.