Kinderen in Gaza kunnen geen kant op: 'Drie klaslokalen kinderen per dag komen om'

Hij is één van de inmiddels 3542 Palestijnse kinderen die in 3,5 week zijn omgekomen in de oorlog. Dat getal staat in een laatste update van OCHA, de organisatie van de Verenigde Naties die zich met humanitaire zaken bezighoudt.

De 12-jarige Awni uit Gaza kwam volgens Arabische media half oktober om het leven. Hij maakte video's over gamen en hoopte, net als zoveel andere tienerjongens, beroemd te worden. Zijn droom? "Ik wil 100.000 abonnees halen, 500.000 of één miljoen."

"Goedemiddag allemaal! Hier is Awni met een nieuwe video...". Met een grote glimlach stelt de Palestijnse tiener en gamer Awni Eldous zichzelf voor in een video. Niet wetend dat hij ruim een jaar later na zijn dood een van de gezichten van het Palestijnse verzet zou worden.

Volgens Save the Children is het aantal omgekomen kinderen "ongekend hoog". Bij elkaar zijn er in Gaza al meer kinderen omgekomen dan in de afgelopen drie jaar bij andere conflicten, constateert de hulporganisatie.

"In ruim drie weken tijd zijn er 3500 kinderen omgekomen. Dat zijn er ongeveer 100 per dag. Dat is drie klaslokalen aan kinderen per dag die omkomen door de oorlog", zegt Caroline Scheffer van Save the Children.

'Geen plek voor kinderen om te wonen'

"Bijna de helft van de mensen in Gaza is kind. Door de jarenlange problemen worden mensen daar al niet heel oud. Er is een tekort aan schoon drinkwater en voedsel. Het is geen plek voor kinderen om daar te wonen", zegt Scheffer.

Ze is deskundige op het gebied van mentale gezondheid en ziet hoe de kinderen in Gaza gebukt gaan onder de oorlog tussen Israël en Hamas. "Ze kunnen nergens schuilen, niet in hun scholen, niet in de ziekenhuizen en niet in hun eigen huis."