Bijlezen: dit gebeurde vandaag in de oorlog tussen Hamas en Israël

Op beelden van de grensovergang tussen de Gazastrook en Egypte is te zien dat mensen de grenspoort aan de Palestijnse kant zijn gepasseerd en doorlopen naar de Egyptische grenspost. Het is niet duidelijk of de mensen Egypte worden binnengelaten. - NOS

Mohammed en zijn moeder wachtten in Nederland op duidelijkheid van vader, die bij de grens in Rafah is. Die kregen ze telefonisch:

Een lokale journalist die voor de NOS werkt, was in een vluchtelingenkamp in Khan Younis in het zuiden van de Gazastrook. Er is geen stroom, geen water en amper eten. In de video vertelt Samah hoe ze met haar man en negen kinderen leeft in het kamp. - NOS