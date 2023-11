Zeker 40 doden in Nigeria bij vermoedelijke aanval van Boko Haram

In de Nigeriaanse deelstaat Yobe zijn deze week zeker veertig mensen gedood, vermoedelijk door leden van Boko Haram. Het gaat naar alle waarschijnlijkheid om de eerste grootschalige aanval van de islamitische terreurgroep in Yobe in anderhalf jaar tijd.

Volgens internationale media openden schutters maandag het vuur op inwoners van een boerendorp, waarbij in totaal zeventien mensen werden gedood. De andere slachtoffers kwamen om het leven bij de explosie van een landmijn, nadat zij waren teruggekeerd van de uitvaart van de eerste groep slachtoffers.

De terreurgroep voert geregeld aanvallen uit in het noordoosten van het West-Afrikaanse land. Afgelopen juli werden nog ruim 60 mensen gedood in de deelstaat Borno.

De militante beweging heeft zich de afgelopen jaren ook geregeld schuldig gemaakt aan ontvoeringen, die internationaal veel aandacht trokken. Afgelopen augustus werden bijna 50 vrouwen vrijgelaten die door Boko Haram waren gekidnapt.

In het midden en noordenoosten van het land vinden ook geregeld aanvallen van andere gewapende milities plaats, waarbij dorpen worden geplunderd en burgers worden ontvoerd.