Egyptische grens ging even open, maar Palestijnen in Gaza zitten vast

Terwijl de grens tussen Gaza en Egypte opengaat voor tientallen zwaargewonde Palestijnen en mensen met een buitenlands paspoort, is er voor andere Gazanen geen uitweg. Aan de ene kant houdt Israël de grenzen dicht, en bij Rafah wordt de grens met Gaza streng bewaakt door Egypte. Waarom zijn de Palestijnen uit Gaza nergens welkom?

De blokkade van de Gazastrook is volledig: Israël laat geen goederen en geen personen door. Deze blokkade werd ingesteld na het geweld van Hamas dat op 7 oktober begon, maar voor bijna alle mensen in Gaza zijn de grenzen al sinds 2007 gesloten door een complete economische blokkade door Israël. Daardoor werden de inwoners van Gaza afhankelijk van Israël voor allerlei basisvoorzieningen als water, elektriciteit en voedsel.

Sommige Palestijnen uit Gaza konden wel met een vergunning naar Israël om er te werken of voor gespecialiseerde medische zorg, maar dat is altijd beperkt geweest, en nu volledig gestopt. "Dit komt ook doordat Palestijnen uit Gaza geen Israëlisch staatsburgerschap hebben", zegt Anne de Jong, antropoloog en universitair docent conflictstudies aan de Universiteit van Amsterdam.

"Dat doet Israël bewust", zegt Peter Malcontent, historicus aan de Universiteit van Utrecht. In Israël wonen zeven miljoen Joden en twee miljoen Palestijnen. Als de vijf miljoen Palestijnen uit Gaza en de Westelijke Jordaanoever ook het Israëlische staatsburgerschap krijgen, dan zouden Joden op termijn een minderheid kunnen worden in Israël.

Joodse nationaliteit

In Israël wonen ook Palestijnen die het Israëlische staatsburgerschap hebben. "Voor de wet zijn Arabieren en Joden gelijk aan elkaar", zegt Malcontent. "Palestijnen kunnen in Israël stemmen en politieke partijen oprichten. Maar vooral sociaaleconomisch zijn het tweederangsburgers."

Volgens Anne de Jong is er iets merkwaardigs aan de hand met de regeling van staatsburgerschap in Israël. "De Joodse staat betekent dat mensen met een Joodse etnische identiteit, of ze nu in Israël geboren zijn of ergens anders op de wereld, aanspraak kunnen maken op de Israëlische nationaliteit, terwijl Palestijnse vluchtelingen of Palestijnen die in Gaza of de Westelijke Jordaanoever wonen hier niet voor in aanmerking komen."

"Dat betekent dat Joodse mensen met een Israëlisch paspoort alle burgerrechten hebben in het land: ze mogen er wonen en werken zolang ze willen. Maar om zo'n paspoort met alle rechten te krijgen, moet je Joods zijn, omdat de Israëlische nationaliteit officieel 'Joods' is en niet Israëlisch."

Recht op terugkeer

Palestijnen kunnen in veel andere landen niet zomaar aanspraak maken op staatsburgerschap. Dat komt omdat de Gazastrook en de Westoever, die samen de Palestijnse gebieden vormen, met name in het Westen niet worden erkend als onafhankelijke staat. Veel Palestijnse vluchtelingen zijn daardoor staatloos.

Meer dan vijf miljoen geregistreerde Palestijnse vluchtelingen verblijven in vluchtelingenkampen in de Palestijnse gebieden, maar ook in buurlanden als Jordanië, Egypte, Libanon en Syrië. De meesten kregen een vluchtelingenstatus nadat ze rond 1948 werden verdreven tijdens de vorming van de staat Israël. In 1967 gebeurde dit opnieuw tijdens de zesdaagse oorlog.