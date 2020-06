Bekijk 'nieuwe' docu's: That Final Day, Shani Davis en Spelen van 1936

In 2004 sprak documentairemaker Kees Jongkind met veel van de Nederlandse sporters die op die Spelen in actie kwamen.

De Spelen van 1936 in Berlijn staan ook wel bekend als de nazi-Spelen. Hoe was het voor Nederlandse sporters om te moeten presteren terwijl het hele stadion de Hitlergroet brengt en er overal hakenkruizen te zien zijn?

Deze week wederom drie 'nieuwe' documentaires in Studio Sport Docu, waarin we elke maandag een deel van het grote archief van Studio Sport ontsluiten en eerder uitgezonden documentaires opnieuw aanbieden.

That Final Day - Revisited (2006)

In 2003 strijden voetbalclubs Swansea en Exeter tegen de ultieme degradatie: wie blijft er in het betaalde Engelse voetbal en wie daalt er af naar de amateurs? De twee clubs en hun fans worden in aanloop naar en tijdens de wedstrijd gevolgd. Wie heeft er straks tranen van geluk en wie huilt er van verdriet?

In 2006 maakte NOS Sport een 'opgefriste' versie van de documentaire uit 2003. Hoe was het drie jaar later met de clubs en wat was er gebeurd met de fans?

Spoiler-alert: in 2011 promoveerde Swansea naar de Premier League.