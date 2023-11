Drie dagen na chaotische aflossing krijgen Oranje-shorttrackers alsnog goud

De krankzinnig verlopen relay-finale zondag bij de wereldbeker in Montreal heeft een bijzonder staartje gekregen voor de Nederlandse shorttracksters. Niet Zuid-Korea, maar Oranje blijkt de winnaar te zijn, zo meldt de Internationale Schaatsunie (ISU).

Tijdens de race kregen alle vier de landen die meededen te maken met valpartijen. De schaatssters reden daardoor behoorlijk door elkaar, waardoor de chaos compleet was. Het duurde na afloop ruim een half uur voordat alle race-incidenten waren bekeken en beoordeeld.

Uiteindelijk kreeg Zuid-Korea de zege, voor Nederland en de VS.

Race opnieuw bekeken

Nu zegt de ISU dat die uitslag niet klopt. De beelden van de race zijn opnieuw bekeken, nadat Nederland een protest had ingediend. Van de 27 rondes die gereden werden, blijkt Zuid-Korea er bij nader inzien maar 26 te hebben gereden. Daardoor is Nederland nu uitgeroepen tot winnaar en is Zuid-Korea tweede geworden.

Selma Poutsma sprak na afloop van de aflossing al over de "meest chaotische relay in haar carrière."