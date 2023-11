Veel schade aan dijken Brabant en Gelderland door bevers

Nu zijn er volgens de woordvoerder nog geen gevolgen van de schade. Wel is het volgens haar belangrijk om de gaten snel aan te pakken, "want je wil dat mensen droge voeten houden". In het werkgebied van Waterschap Rivierenland wonen ongeveer een miljoen mensen direct achter de rivierdijken.

De gaten zijn gevonden in de Waaldijk bij Dodewaard en Ophemert, en in de Maasdijk bij Nederasselt en Dussen. Bij Ophemert gaat het om een groot gat van 8 meter diep, zegt een woordvoerder van het waterschap.

De gaten zijn dichtgegooid en afgedekt met stenen. Als dat niet helpt, mogen de dieren in Gelderland worden afgeschoten. Maar dat is "een laatste redmiddel", zegt de woordvoerder. In Brabant, waar Dussen ligt, is afschieten niet toegestaan.

Bevers hoorden vroeger bij het Nederlandse landschap, maar stierven in 1826 uit. Eind jaren 80 en begin jaren 90 werden ze weer uitgezet op verschillende plaatsen, waaronder de Biesbosch en de Gelderse Poort.

De populatie groeit: op dit moment zijn er in heel Nederland zo'n 7000 bevers. In Waterschap Rivierenland, waar veel water is, gaat het volgens de woordvoerder om zo'n 3000 dieren. "Dit is een goed gebied voor de bever."