NOS Teletekst kan weer jaren door met komst nieuw systeem

NOS Teletekst wordt sinds vandaag gemaakt in een nieuw systeem. Daarmee is afscheid genomen van Cyclone, het systeem waarmee Teletekst jarenlang is bijgehouden. De omroep kan nu weer jaren vooruit met Teletekst, dat nog altijd springlevend is.

"Cyclone liep letterlijk op de laatste benen", vertelt Gerard de Kloet, chef van de afdeling 24 Uur, waar ook Teletekst onder valt. "Het systeem is lang geleden gebouwd. Er was niemand meer om het systeem te onderhouden. Er waren bij de NOS een paar mensen en soms werd er een beroep gedaan op mensen uit Engeland die eigenlijk al met pensioen zijn."

Vorig jaar is de NOS al eens door het oog van de naald gekropen, zegt Ferry Kesselaar. Hij is bij de NOS leidinggevende van de afdeling die verantwoordelijk is voor de techniek. "Er was een update van Microsoft, die het oude systeem niet meer aankon. We hadden toen een storing van vijf uur lang. Dan pas merk je aan de publieksreacties hoeveel mensen Teletekst gebruiken."

Hoog bereik

In veel andere landen zijn omroepen de laatste jaren al gestopt met een teletekst-dienst. De BBC hield er in 2012 mee op en de Vlaamse omroep VRT in 2016. In Nederland zijn er, naast de NOS, nog enkele regionale omroepen die teletekst in de lucht houden.

De NOS denkt nu niet aan stoppen, zegt De Kloet. Hij wijst op het hoge bereik van Teletekst op televisie en op de app. Gemiddeld heeft de app zo'n miljoen bezoekers per week. En uit onderzoek bleek vorig jaar dat Teletekst op tv ongeveer 3,5 miljoen mensen per week bereikt. Toen telecomprovider KPN kwam met nieuwe kastjes voor tv, was een van de belangrijkste kritiekpunten dat Teletekst ontbrak, vandaar dat daar nu een app voor is gemaakt.

Bovendien is Teletekst in sommige sectoren nog van groot belang. Bijna twee jaar geleden onderzocht de NOS welke pagina's behouden zouden moeten worden voor het nieuwe systeem en welke niet. "Toen kwamen we op het weerbulletin voor de luchtvaart", zegt De Kloet. "Het bleek dat die pagina's in de luchtvaartwet staan als een van de informatiebronnen voor piloten. Dus hebben we besloten dat te laten staan."

Ingewikkelde klus

Het nieuwe systeem is gebouwd door de NOS zelf, in samenwerking met een extern bedrijf. Met dat systeem kan de NOS weer jaren vooruit. Geen makkelijke klus, zegt De Kloet. "Het was ingewikkeld om een systeem uit de jaren 80 met de huidige techniek na te bouwen, want het moest er wel hetzelfde uit blijven zien." Deze manier van werken wordt in vaktermen ook wel reversed engineering genoemd.

Trouwe fans van NOS Teletekst zullen van de verandering weinig merken. Er zijn nog wel enkele onvolkomenheden, die de komende dagen worden opgelost. Het gaat bijvoorbeeld om de gekleurde sneltoetsen onderin de pagina, zodat mensen snel van de 101 naar de 601 (het sportnieuws) en 801 (het voetbalnieuws) kunnen gaan.

Meer ruimte

Verder valt voor gebruikers op tv wellicht op dat de kop van een bericht wat kleiner is geworden. Zo ogen ze mooier in de populaire NOS Teletekst-app en op de Teletekst-site. Een bijkomend voordeel is dat een bericht voortaan één regel langer is, waardoor er ruimte is voor iets meer informatie.

Verder blijft alles hetzelfde, dus ook de kleuren. Dat geldt dus ook voor de mensen die dit weekend massaal pagina 819 bezochten om te zien dat Ajax op de laatste plaats in de eredivisie staat. Ook dat gaf de populariteit van Teletekst nog maar eens aan.