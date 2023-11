Nieuwe aanval op vluchtelingenkamp Gaza, vrees voor veel slachtoffers

Het vluchtelingenkamp Jabalia in de Gazastrook is opnieuw doelwit geweest van een grootscheepse aanval. Al Jazeera meldt dat het Israëlische leger verantwoordelijk is, maar vanuit Israël is dat niet bevestigd.

Een correspondent van Al Jazeera ter plaatse meldt dat er tientallen slachtoffers zijn, maar dat wordt nog niet door andere bronnen beaamd. In het gebied zijn ook nauwelijks internationale journalisten. Op beelden die Al Jazeera en internationale nieuwsorganisaties verspreiden, is te zien hoe in een groot gebied alles is verwoest. Mensen lopen tussen brokstukken en kraters op zoek naar slachtoffers.

Bekijk hier de heftige beelden: