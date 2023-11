Van de Zandschulp boekt in Parijs knappe zege, Griekspoor treft Djokovic

Van de Zandschulp kende dit jaar, mede door blessures, een flinke dip in zijn carrière en zakte naar de 60ste positie op de wereldranglijst. Maar inmiddels lijkt de Veenendaler, die ook nog eens zonder vaste coach zit na zijn breuk met Sven Groeneveld, de weg omhoog weer te hebben gevonden.

Die bevestiging kwam woensdag tegen de nummer 12 van de wereld.

Sterk begin

De Nederlander begon sterk serverend aan de wedstrijd. Met twee aces in de eerste game had Van de Zandschulp al meteen een goed gevoel te pakken. Het eerste breakpoint dat hij kreeg in de eerste set, op een stand van 5-4, benutte hij meteen. Daardoor was de eerste set binnen.

In de tweede set had Van de Zandschulp het een stuk lastiger. Al in de eerste game werd hij gebroken. Op 1-2 kreeg hij de kans om terug te breken, maar Paul voorkwam dat en liep uit naar 1-4 en 2-6 setwinst.

Van de Zandschulp begon goed aan de beslissende derde set. Bij het tweede breakpoint op een 3-2 voorsprong voor de Nederlander sloeg Paul een dubbele fout. Dat betekende de beslissende break.