Met elfde zege op rij laat Van Empel zien klaar te zijn voor EK veldrijden

Met grote overmacht heeft Fem van Empel de Koppenbergcross in het Belgische Oudenaarde gewonnen. Het was haar zesde zege van het seizoen en haar elfde op rij.

Daarmee laat de 21-jarige Van Empel zien helemaal klaar te zijn voor het EK van komend weekend in het Franse Pontchâteau.

Niet helemaal fit

Voor de start liet Van Empel aan Sporza weten niet helemaal fit te zijn, maar daar was weinig van te merken. Drievoudig wereldkampioene Sanne Cant was de enige die haar tempo in de beginfase probeerde te volgen, maar de Belgische moest dat al snel bekopen.

Denise Betsema eindigde uiteindelijk als tweede, op liefst 1.55 van de winnares. De Britse Anna Kay won de spannende strijd om de derde plaats in de wedstrijd die deel uitmaakt van de X2O-Badkamers Trofee.

"Het parcours was loodzwaar", zei regerend wereldkampioen Van Empel. "Je komt niet echt vooruit. Je achterwiel draait steeds door. Het is toch wel verraderlijk."

Ze verwacht niet dat de zware wedstrijd van invloed zal hebben op de EK. "Het is nu belangrijk om zo goed mogelijk te herstellen. Ik ga wat rust nemen. Zaterdag is een nieuwe dag. Het EK is een aparte wedstrijd, maar ik heb er echt zin in."