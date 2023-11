Facebook en Instagram moeten stoppen met persoonlijke advertenties binnen Europa

Meta, het bedrijf achter onder meer Facebook en Instagram, mag in Nederland en de andere Europese landen geen gepersonaliseerde advertenties meer laten zien. Dat heeft de Europese organisatie van privacywaakhonden, de European Data Protection Board (EDPB), besloten.

Meta moet binnen Europa stoppen met die persoonlijke reclames, gebaseerd op het internetgedrag van gebruikers, omdat ze in strijd zijn met de Europese privacyregels. Onder meer de Nederlandse toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens (AP) maakt deel uit van de EDPB.

"Meta houdt bij wat je op Facebook en Instagram zet, aanklikt of leuk vindt en gebruikt die informatie voor het aanbieden van persoonsgerichte advertenties", zegt Aleid Wolfsen, voorzitter van de AP en vicevoorzitter van de EDPB. "Het onterecht verwerken van de persoonlijke informatie van miljoenen mensen op Facebook is een verdienmodel voor Meta. Door hier een eind aan te maken, is de privacy van mensen beter beschermd."

Binnen twee weken

Het moederbedrijf van Facebook en Instagram is gevestigd in Ierland. De EDPB heeft toezichthouder in dat land de opdracht gegeven om binnen twee weken maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de sociale media zich aan het verbod houden. De Ierse toezichthouder is in deze zaak "de leidende toezichthouder", schrijft de AP.