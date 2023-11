El Ghazi spreekt verklaring eigen club over Gaza tegen, onbegrip bij Mainz

De controverse in Duitsland rond voetballers Anwar El Ghazi en Noussair Mazraoui is nog niet voorbij. El Ghazi nam woensdag publiekelijk afstand van een verklaring van zijn club Mainz, terwijl een oud-politicus aangifte heeft gedaan tegen Bayern München-verdediger Mazraoui.

Maandag maakte Mainz nog bekend dat El Ghazi binnenkort terug zou keren in de selectie. De aanvaller was geschorst omdat hij op sociale media de zin "From the river to the sea, Palestine will be free" had geschreven. Een leus die door sommigen als antisemitisch wordt opgevat.

Volgens Mainz had El Ghazi in diverse gesprekken met het bestuur berouw getoond en zich nadrukkelijk gedistantieerd van terrorisme. De speler beweert nu dat die verklaring buiten hem om is uitgegaan. "Mijn verklaring op 27 oktober is mijn enige en laatste verklaring aan FSV Mainz 05 en in het openbaar."