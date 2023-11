Schöne denkt meer aan stoppen na in elkaar zakken Dost: 'Te vaak meegemaakt'

"Hij klinkt wel weer als Bas en hij heeft weer die grote lach van hem. Het is fijn om hem zo te zien, maar uiteraard doet dit wel wat met het team. Bas is enorm geschrokken, maar wij natuurlijk ook."

Het is maar de vraag of NEC-middenvelder Lasse Schöne nog lang blijft voetballen. De middenvelder is aan het denken geslagen nadat zijn teamgenoot Bas Dost zondag in de slotfase van de eredivisiewedstrijd tussen AZ en NEC plotseling in elkaar zakte . Het was niet de eerste keer dat de Deen zo'n situatie meemaakte.

Lasse Schöne vraagt zich af hoelang hij nog door moet gaan met voetballen, nadat Bas Dost in elkaar zakte op het veld zondag. Het was niet de eerste keer dat Schöne zo'n situatie van dichtbij meemaakte. - NOS

"Ik heb het wel iets te vaak meegemaakt. Daar ga je natuurlijk wel over nadenken en ik heb daarom ook het woord gepakt de dag na het incident met Bas. Ik heb aangegeven hoe ik erover denk en aan de jonge gasten meegegeven als ze er mee zitten, dat ze dan met vrienden, familie of de aanvoerder moeten praten. We moeten er voor elkaar zijn."

Praten over gevoelens komt niet vaak voor in de voetbalwereld, maar je moet het er juist over hebben.

"Ik vraag me af hoelang ik nog door wil. Dat vroeg ik mezelf al af en nu nog meer. Dat gesprek voer ik nu met mensen om mij heen, maar ik heb nog niets besloten."

'Praten over gevoelens'

Gepraat wordt er sowieso veel bij NEC de laatste dagen, weet Schöne. "We hebben een sportpsycholoog rondlopen en het is belangrijk om van je af te blijven praten. Sommige spelers huilen, sommige schreeuwen en sommige lachen. Het is allemaal gebeurd en dat is goed. Praten over gevoelens komt niet vaak voor in de voetbalwereld, maar je moet het er juist over hebben. Dat begrijpt iedereen ook."

Het voetbal staat nu even op het tweede plan, weet de middenvelder. "Voetbal is sowieso minder belangrijk dan gezondheid. Natuurlijk werk je nu wel anders naar de wedstrijd toe, want er wordt niet alleen over Roda JC gesproken. Bas wil dat we vol gas gaan geven, maar dat het een andere wedstrijd wordt dan normaal, is wel duidelijk."