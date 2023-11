Opnieuw minder schepen door Panamakanaal door droogte

Het Panamakanaal dat voor de mondiale scheepvaart erg belangrijk is, laat opnieuw minder boten door. Er valt dit regenseizoen weinig neerslag en ook oktober is veel te droog; het is de droogste oktober in 73 jaar. De waterstand in het kanaal door de bergen van Panama is daardoor erg laag.

Normaal gesproken gaan er gemiddeld 36 schepen per dag door het kanaal tussen de Atlantische Oceaan en de Stille Oceaan. Vanwege de droogte laat de Panama Canal Authority tot en met de jaarwisseling nog maximaal 25 schepen per dag door en in januari en februari zijn dat er nog maar 18.

In augustus werd de doorgang ook al beperkt, toen naar 32 per dag. Dat leverde grote files op aan beide kanten van het kanaal.

Sluizennetwerk

Het Panamakanaal opende in 1914 en maakte de route van Azië naar de oostkust van de Verenigde Staten een stuk korter. Het kanaal scheelt de scheepvaart weken omvaren via Chili. Via een netwerk van sluizen worden schepen over het gebergte van Panama gevoerd. Door droogte is er nu voor deze sluizen te weing water in het centrale Gatúnmeer.

Volgens de Panamese autoriteiten is het een gevolg van het weerfenomeen El Niño. In oktober is bijna de helft minder regen gevallen dan normaal. Met nog twee maanden te gaan in het regenseizoen dreigt het water in het Gatúnmeer onder de norm van 50 procent te komen, waardoor ook de drinkwatervoorziening in Panama in het geding komt.

In augustus legde een bij de vernieuwing van het Panamakanaal betrokken Nederlands ingenieursbureau hoe wordt getracht zo min mogelijk zoet water te verspillen via de sluizen: