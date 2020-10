Regeling voor levensbeëindiging bij kinderen, 'ongelooflijk ingewikkeld probleem'

Het kabinet kiest ervoor om in de nabije toekomst een wettelijke regeling te hebben voor actieve levensbeëindiging bij kinderen tussen 1 en 12 jaar. Een grote meerderheid van kinderartsen is daarvoor, bleek vorig jaar uit onderzoek. Het besluit leidt dan ook tot opluchting bij artsen, al zijn er ook bezwaren.

Nu is actieve levensbeëindiging voor kinderen onder de twaalf verboden, omdat kinderen tot die leeftijd niet wilsbekwaam zijn. Die wilsbekwaamheid is in Nederland een essentiële voorwaarde voor euthanasie. Er bestaan wel wettelijke regelingen voor levensbeëindiging van baby's en kinderen ouder dan 12 jaar.

'Niet erg mooi'

Hoogleraar kindergeneeskunde Eduard Verhagen van het UMCG leidde vorig jaar het onderzoek onder kinderartsen en zat daarna in de adviescommissie over een mogelijke regeling. "In de vier jaar dat we onderzoek gedaan hebben, is achterhaald hoe het sterven van kinderen in de leeftijd van 1 tot 12 jaar precies gaat. Dat bleek niet op alle fronten erg mooi te zijn. Er was duidelijk aanleiding voor verbetering."

Ouders en artsen hebben op dit moment alleen de mogelijkheid om te kiezen voor palliatieve sedatie, het afzien van medische behandeling, of versterven (stoppen met eten en drinken). Deze opties kunnen de dood bespoedigen, maar het stervensproces van een kind kan dan nog dagen tot zelfs weken duren.

Transparantie

Naar schatting komen vijf tot tien kinderen per jaar in aanmerking voor de nieuwe regeling. Het gaat om ongeneeslijk zieke kinderen die ondraaglijk lijden en bij wie palliatieve zorg (pijnbestrijding) niet veel verlichting biedt. Kinderen die binnen afzienbare tijd dood zullen gaan. In de meeste gevallen lijden deze kinderen aan kanker of een stofwisselingsziekte.

"De vraag is dan: moeten we voor zo'n kleine groep kinderen iets gaan regelen of niet? Met de uitkomst ben ik blij, omdat we hiermee een stap zetten in de richting van transparantie en de rechtszekerheid die daarbij hoort voor artsen. Ook de gesprekken tussen artsen en ouders krijgen een veel duidelijker karakter", aldus Verhagen.