Morgen onstuimige middag en zware avondspits door storm Ciarán

Nederland moet zich morgen klaarmaken voor storm Ciarán, die in de avondspits voor overlast kan zorgen door zware windstoten en veel regen. Naar verwachting bereikt Ciarán in de loop van morgenochtend de Nederlandse kust.

"Er staat 's ochtends al wel veel wind, maar de piek ligt in de middag", zegt NOS-weervrouw Roosmarijn Knol. "Op de stranden en op zee gaat het stormen. Daar wordt windkracht 9 verwacht, met windstoten van 95 en 110 kilometer per uur. In de kuststrook, in het westelijkste deel van het land, wordt het stormachtig, kracht 8 met windstoten rond de 100 kilometer per uur. Ook kan het in het westen lange tijd flink doorregenen."

Omdat Ciarán een zuiderstorm is, krijgt ook een groot deel van het midden van het land met een vrij krachtige tot krachtige zuidenwind te maken. Hier moet rekening worden gehouden met windstoten van 80 tot 95 kilometer per uur.

Bomen nog in blad

In de loop van morgenavond neemt de wind af, maar in het uiterste westen blijft het ook in de nacht nog redelijk onstuimig, voorspelt Knol.

"Bijzonder aan deze storm is dat door de warme herfst met veel regen de bomen nog in blad staan en de grond nat is als een spons", zegt Knol. "Daardoor hebben vooral zwakkere bomen kans om om te waaien. Dat is een groot verschil met een herfststorm in bijvoorbeeld eind november, als al het blad al gevallen is."

'Werk morgen thuis'

De ANWB adviseert mensen om morgen thuis te werken. Door de harde wind en regen en door incidenten als omgevallen bomen en afgewaaide takken kunnen er langere files dan gebruikelijk ontstaan.

De bond roept mensen op om in ieder geval de verkeersinformatie goed in de gaten te houden. Ook de NS adviseert de reisplanner te gebruiken, maar de spoorwegen hebben geen extra maatregelen aangekondigd. "We houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en als er iets verandert, zullen we dat aan de reizigers laten weten", zegt een woordvoerder.

Het KNMI heeft vooralsnog code geel uitgegeven voor storm Ciarán, behalve in het noordoosten van het land waar geen waarschuwing geldt. Mogelijk wordt later vandaag besloten om op te schalen naar code oranje.

Razendsnel de oceaan over

Ciarán lag gisteravond nog ten oosten van Canada en maakt vandaag razendsnel de oversteek over de Atlantische Oceaan. Vanavond wordt de kern vlak ten zuiden van Ierland verwacht en vervolgens koerst hij morgen over Engeland richting de Noordzee.

Vooral Frankrijk, Engeland, Wales en de Benelux worden naar verwachting zwaar getroffen.

De Franse weerdienst waarschuwt op X voor storm Ciarán: