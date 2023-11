ANWB adviseert morgen thuis te werken vanwege storm Ciarán

De ANWB adviseert mensen om morgen thuis te werken vanwege storm Ciarán. Door de sterke wind en regen kan het onstuimig worden en kunnen er langere files dan gebruikelijk ontstaan. Naar verwachting bereikt de storm in de loop van morgenochtend de Nederlandse kust.

Volgens een ANWB-woordvoerder kan de vertraging op de weg bij regen en wind snel oplopen. Automobilisten houden dan meer afstand en door incidenten als omgevallen bomen nemen files en vertraging toe. Doordat veel bomen nog ruim in het blad zitten, vangen ze extra veel wind.

De ANWB roept mensen in ieder geval op om de verkeersinformatie goed in de gaten te houden. Het KNMI heeft vooralsnog code geel uitgegeven voor storm Ciarán, behalve in het noordoosten van Nederland. De waarschuwing kan nog naar code oranje gaan, als er meer bekend is over de koers van de storm.

Razendsnel de Atlantische Oceaan over

Ciarán lag gisteravond nog ten oosten van Canada en maakt vandaag razendsnel de oversteek over de Atlantische Oceaan. Vanavond wordt de kern vlak ten zuiden van Ierland verwacht en vervolgens koerst hij morgen over Engeland richting de Noordzee.

Vooral Frankrijk, Engeland, Wales en de Benelux worden naar verwachting zwaar getroffen.

De Franse weerdienst waarschuwt op X zo voor storm Ciarán: