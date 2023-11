Eén op de tien Friese koopwoningen gaat naar Randstedeling

Een op de tien Friese koophuizen wordt gekocht door mensen uit de Randstad, vooral uit Noord-Holland. Dat blijkt uit onderzoek van het Kadaster op basis van alle huizentransacties in Friesland vorig jaar.

"Een groot deel van de mensen die hierheen komen, zijn tussen de 25 en 34 jaar oud. Het gaat om starters en jonge gezinnen op zoek naar rust, ruimte en, laten we eerlijk zijn, betaalbare woningen", reageert de Friese gedeputeerde Sijbe Knol bij Omrop Fryslân.

Vorig jaar werden in Friesland in totaal 7.233 huizen verkocht, in 1.419 van de gevallen kwam de koper van buiten de provincie. Het meest in trek waren de Friese dorpen en het buitengebied van de gemeenten Leeuwarden en Súdwest-Fryslân. Het oosten van Friesland was minder populair.

De ontwikkeling is al langer zichtbaar. Uit onderzoek over de periode 2009-2021 bleek ook al dat Friesland steeds aantrekkelijker wordt voor Randstedelingen. In die periode ging het om in totaal twaalf procent van de koopwoningen die werd aangekocht door mensen van buiten Friesland. Vorig jaar steeg dat naar twintig procent.

Na corona terug naar 'vaderland'

Omdat tijdens de coronapandemie veel mensen thuiswerkten en het niet meer uitmaakte waar je woonde, steeg de verkoop van woningen op het platteland, maar het is onduidelijk in hoeverre corona ook een rol heeft gespeeld bij deze ontwikkeling in Friesland.

Gedeputeerde Knol spreekt van een mooie ontwikkeling. "Mensen van buiten Fryslân zijn gemiddeld wat kapitaalkrachtiger", stelt hij. "Gemiddeld kunnen ze wel zo'n 50.000 euro meer voor een huis neerleggen."

In een kwart van de gevallen gaat het ook om Friezen die graag terug willen naar het 'vaderland'. "Dat is wel te verklaren", zegt Knol. "Je ziet dat mensen voor een studie een tijdje buiten Fryslân wonen. Als ze wat ouder worden en kinderen krijgen, willen ze vaak graag terug naar de plek waar ze zelf zijn opgegroeid."

Tegenwicht tegen de vergrijzing

Of het nou gaat om Randstedelingen of om Friezen die terugkomen, in beide gevallen gaat het vooral om jongvolwassenen. Ook dat is goed nieuws, stelt Knol, omdat zo enig tegenwicht wordt geboden aan de voortgaande vergrijzing. "De starters en jonge gezinnen kunnen helpen met het overeind houden van de verenigingen en de gemeenschap."

Uit de gegevens van het kadaster blijkt ook dat vorig jaar in totaal 577 huishoudens hun huis in Friesland verkochten om buiten de provincie te gaan wonen. Het grootste deel van deze groep verhuisde naar Drenthe of Groningen.