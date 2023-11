Grens Gazastrook open, eerste mensen naar Egypte

Voor het eerst sinds de oorlog tussen Israël en Hamas begon, is de grenspoort aan de Gazaanse kant geopend en is een groep mensen toegelaten tot het grenscomplex tussen Gaza en Egypte. Op beelden van internationale persbureaus was te zien dat de menigte die zich bij de grensovergang in Rafah had verzameld even voor 09.00 uur Nederlandse tijd in beweging kwam.

Een onbekend aantal mensen passeerde het grenshek aan de kant van de Gazastrook en wacht nu op toestemming om Egypte binnen te gaan. Een aantal ambulances met zwaargewonden is al wel Egypte binnengereden.

Hoeveel mensen de grens nu zijn overgestoken en hoelang die openblijft, is niet duidelijk. Het openstellen van de grens is bedoeld voor een aantal zwaargewonden en voor buitenlanders en Palestijnen die ook nog een ander paspoort hebben. Het overgrote deel van de mensen in de Gazastrook kan er nog steeds niet weg.