Ajax voor straf een wedstrijd zonder F-side na staken Klassieker

De aanklager betaald voetbal van de KNVB heeft zich uitgesproken over de gestaakte Klassieker van eind september. Ajax moet naar aanleiding van de wanordelijkheden tijdens de wedstrijd tegen Feyenoord (0-4) één duel spelen zonder de fanatieke aanhang. Ook krijgt de Amsterdamse club een geldboete van € 25.000.

Dat betekent dat Ajax in de thuiswedstrijd van zaterdag 25 november tegen Vitesse de vakken 125 tot en met 129 leeg moet laten, waar de F-side huist. "Bij het bepalen van de strafmaat is mede gelet op de aard en ernst van het strafbare feiten rekening gehouden met de strafkaart van Ajax waarop meerdere aantekeningen staan", aldus de KNVB in een verklaring.

In de 44ste minuut van de Klassieker en bij een 3-0 voorsprong voor Feyenoord werden er door Ajax-supporters fakkels op het veld gegooid, waardoor de wedstrijd tijdelijk gestaakt werd. Even daarvoor had het duel al even stilgelegen nadat er een plastic beker op het veld was gegooid.