KNVB zwijgt nog over omstreden WK-gastheer: 'We wachten Saudisch bidbook af'

In die de FIFA-reglementen staat dat de WK-gastheer zich moeten houden aan de richtlijnen die door de VN zijn opgesteld in de United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights. Daarin staat onder meer dat een land verplicht is om de mensenrechten te beschermen.

De KNVB wil pas inhoudelijk reageren als de toewijzing helemaal officieel is. In de procedure zijn nog verschillende stappen nodig. "Voor het mogen organiseren van een WK moet een land aan veel voorwaarden voldoen . Wij moeten afwachten waar ze mee komen."

Dat het omstreden land het WK gaat organiseren, maakte FIFA-voorzitter Gianni Infantino dinsdag bekend . Mensenrechtenorganisaties reageerden furieus en meldden dat de situatie er nog slechter is dan in Qatar, de omstreden gastheer van het WK van vorig jaar.

De KNVB wil nog niet inhoudelijk reageren op het nieuws dat Saudi-Arabië het WK voetbal in 2034 gaat organiseren. "Wij zijn benieuwd naar het bidbook van Saudi-Arabië", meldt de voetbalbond in een summiere reactie.

In Saudi-Arabië kan het in de zomer ook zo'n 50 graden worden. Toch sluit Al Misehal een WK in de zomer niet uit. "Met de technologie van tegenwoordig kun je een stadion koel houden."

Vorig jaar werd het WK in Qatar in november en december gehouden, vanwege de hitte in de zomermaanden. Daardoor moesten veel landen hun competitie onderbreken.

Het WK in Saudi-Arabië kan zowel in de zomer of de winter worden gehouden, meldt Yasser Al Misehal voorzitter van de Saudische bond. "Natuurlijk zijn we klaar voor alle opties."

De afgevaardigden hebben gekeken naar de mensenrechtensituatie in het land. De bond is ook benieuwd hoe die situatie zich de komende jaren ontwikkelt.

Merkwaardige toewijzing

Saudi-Arabië is als enige kandidaat overgebleven na een razendsnel proces. Aanvankelijk zou de toewijzing van het evenement pas in 2026 plaatsvinden. Maar toen op 4 oktober bekend werd dat het WK van 2030 in Spanje, Portugal, Marokko, Argentinië, Uruguay en Paraguay zal worden gehouden, riep de FIFA landen uit Azië en Australië op om snel een bid in te dienen voor de organisatie van het toernooi in 2034.

In de reglementen van de wereldvoetbalbond staat dat het toernooi over de continenten moet rouleren. In 2026 is Noord-Amerika (Canada, Verenigde Staten en Mexico) aan de beurt en vier jaar later volgen Europa, Afrika en Zuid-Amerika. Daardoor bleven Azië en Australië als enige over voor 2034.

Exact 65 minuten nadat de FIFA de oproep deed, diende Saudi-Arabië een "alomvattend plan" voor de organisatie van het toernooi. Australië, dat al van plan was om in 2026 een bid in te dienen voor het WK van 2034, had nog een kleine maand om voor de deadline van 31 oktober zijn plannen te presenteren.