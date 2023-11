Lesauto haalt op snelweg politiewagen in met 154 km per uur

De politie heeft een rijinstructeur bekeurd, die zijn leerling had opgedragen om met 154 kilometer per uur over de snelweg A2 te rijden. De instructeur kreeg een boete van in totaal 574 euro.

De lesauto met de 17-jarige leerling achter het stuur reed gisteren met hoge snelheid over de linkerrijstrook van de A2 tussen Boxtel en Den Bosch, waar 130 kilometer per uur de maximumsnelheid is. Daarbij haalde de auto ook een politiewagen in.

"De auto slingerde en bleef lange tijd onnodig links rijden", aldus een politiewoordvoerder bij Omroep Brabant.

Toen de politie de wagen had achterhaald en dwong om te stoppen, zei de rijinstructeur dat hij zijn leerling wilde leren dat hard rijden niet per se betekent dat je sneller thuis bent.

De politie hechtte weinig geloof aan die verklaring. De instructeur kreeg twee boetes: een van 334 euro voor de hoge snelheid en een van 240 euro vanwege onnodig links rijden.