Ervaren driebander Jaspers weet na 32 jaar nog niet van ophouden, maar wie volgt hem op?

Een reportage over het wereldbekertoernooi driebanden in Veghel, dat werd gewonnen door Dick Jaspers. Sam van Etten werd uitgeroepen tot 'meest waardevolle speler'. - NOS

Dick Jaspers - zijn naam wordt bij voorkeur op fluistertoon uitgesproken - heeft er zelf nog altijd niet genoeg van. "Het is een prachtige sport die me al mijn hele leven bezighoudt. Dat laat je niet zo makkelijk los. En het is leuk om te winnen, aan de top te komen en te blijven staan." Biljarten is natuurlijk ook bij uitstek een sport die je lang kunt beoefenen. "We kunnen langer mee dan bij andere topsporten, waarbij het meer om fysiek gaat. Bij ons gaat het om concentratie, beheersing en pure techniek, de kunst om de ballen te sturen zoals je dat wil. Je moet wel fit zijn, want we spelen toernooien over de hele wereld."

Mijn ouders hebben een café in Schermerhorn. Daar stond een biljarttafel midden in het café. Sam van Etten kwam op een klassieke manier in aanraking met biljarten

Jaspers bevindt zich in Nederland nog altijd op eenzame hoogte. Het gebrek aan jeugdig talent kan niet los worden gezien van het dalende aantal bruine cafés in Nederland, traditioneel dé opleidingsplek voor biljarters. In tien jaar tijd nam het aantal bruine kroegen af met 30 procent. Er zijn er nog zo'n vijfduizend; jongeren lijken tegenwoordig de voorkeur te geven aan hippe koffietentjes. Paar goede talenten Toch ziet Jaspers dat er "een paar goede talenten" aankomen. Zoals de 27-jarige Sam van Etten, die met een wildcard mocht meedoen aan het toernooi in Veghel en in de poulefase de 61-jarige wereldtopper Marco Zanetti uit Italië versloeg ("Onwijs gaaf"). Hij werd bovendien uitgeroepen tot 'meest waardevolle speler' van het toernooi. Hoe is Van Etten dan aan het biljarten geslagen? Hij had weinig keus: "Het is een klassiek verhaal. Mijn ouders hebben een café in Schermerhorn. Daar stond een biljarttafel midden in het café. Toen ik een jaar of zeven was, kwam er een jongen van de biljartverenging uit het dorp bij ons trainen en ik vond het meteen hartstikke interessant."

