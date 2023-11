Medewerkers NCTV en politie aangehouden voor lekken staatsgeheime informatie

Het onderzoek van de Rijksrecherche is in volle gang, laat het Openbaar Ministerie weten. Op verschillende plaatsen zijn doorzoekingen geweest.

De verdachten zijn gistermiddag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft bepaald dat ze vooralsnog veertien dagen in hechtenis blijven. Ze zitten in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact met hun advocaat mogen hebben.

De politie heeft twee mensen aangehouden voor het bezitten en naar buiten brengen van staatsgeheime informatie. Een van hen werkt bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), de ander is een voormalig medewerker van de NCTV. Om wat voor informatie het gaat, is niet bekendgemaakt.

Wat doet de NCTV?

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid is in 2012 in het leven geroepen om Nederland te beschermen tegen bedreigingen die de maatschappij kunnen ontwrichten. De functie wordt sinds 2019 bekleed door Pieter-Jaap Aalbersberg. Als NCTV heeft hij een aantal medewerkers in dienst.

De NCTV is belast met terrorismebestrijding, cybersecurity, nationale veiligheid en crisisbeheersing. De instantie ontwikkelt daarbij beleid en regisseert de samenwerking tussen verschillende overheidsdiensten. Ook gaat de dienst over het beveiligen van bepaalde personen, bijvoorbeeld politici, die worden bewaakt omdat hun veiligheid van nationaal belang is.

Voor die taken heeft de instantie toegang tot informatie van de inlichtingendiensten en andere bronnen, om te weten welke dreigingen er zijn.