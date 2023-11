Medewerkers NCTV en politie aangehouden voor lekken staatsgeheime info

De politie heeft twee mensen aangehouden voor het bezitten en naar buiten brengen van staatsgeheime informatie. Een van hen werkt bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), de ander is een voormalig medewerker van de NCTV. Om wat voor informatie het gaat, is niet bekendgemaakt.

De arrestanten zijn een man van 64 uit Rotterdam en een 35-jarige vrouw uit Gouda. Ze zijn afgelopen donderdag opgepakt. De man, die bij de NCTV werkt, was ook actief voor de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie. De vrouw werkte eerder voor de NCTV en zit sinds kort bij de politie.

'Informatie naar Marokko'

Verschillende media melden op basis van eigen bronnen dat de aangehouden Rotterdammer een tolk en analist is met een Marokkaanse achtergrond. Volgens de bronnen bestond al langer het vermoeden dat hij informatie had doorgespeeld aan de Marokkaanse regering. Wat toen met die vermoedens is gebeurd, is niet duidelijk.

"Meerdere collega's van de landelijke eenheid hebben de leiding al in 2021 gewaarschuwd voor deze man", zegt een bron bij de Landelijke Eenheid tegen de Telegraaf. "Het is onbegrijpelijk dat er niet eerder iets mee is gebeurd. Hij verkeerde op heel gevoelige posities en zou zeer gevoelige informatie hebben doorgespeeld."

Volgens RTL Nieuws werkte de man mee aan tal van gevoelige onderzoeken, waaronder terrorisme-onderzoeken voor de politieafdeling CTER (Contraterrorisme, Extremisme en Radicalisering).

'Zeer verontrustend'

De verdachten zijn gistermiddag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft bepaald dat ze vooralsnog veertien dagen in hechtenis blijven. Ze zitten in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact met hun advocaat mogen hebben. Het onderzoek van de Rijksrecherche is in volle gang en op verschillende plaatsen zijn doorzoekingen geweest, meldt het OM.

In een brief aan de Tweede Kamer heeft demissionair minister Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) laten weten dat er een onafhankelijk onderzoek wordt ingesteld naar wat er is gebeurd. Ze schrijft dat ze het bericht over de aanhoudingen "zeer verontrustend" vindt.

Het onafhankelijke onderzoek staat los van het strafrechtelijk onderzoek en is in lijn met de voorschriften voor de beveiliging van 'bijzondere informatie', aldus Yeşilgöz.

De demissionair minister meldt verder dat de NCTV en de politie naar aanleiding van de kwestie "daar waar nodig aanvullende veiligheidsmaatregelen hebben getroffen".