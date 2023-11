Tweede patiënt met varkenshart overleden: 'Ervan leren was zijn laatste wens'

De tweede patiënt die bij een harttransplantatie een genetisch gemodificeerd varkenshart kreeg, is overleden. Het University of Maryland Medical Center in Baltimore meldt dat de Amerikaan, Lawrence Faucette, bijna zes weken na de operatie alsnog is gestorven. Op 20 september werd hij geopereerd. Hij is 58 geworden. Faucette was de tweede persoon ooit die zo'n hart kreeg. De eerste patiënt was de 57-jarige David Bennett. Hij belandde twee jaar geleden in het ziekenhuis met een levensbedreigende hartaandoening en stierf twee maanden nadat hij als eerste ter wereld een genetisch gemodificeerd varkenshart had ontvangen. Bij Bennett bleek het varkenshart geïnfecteerd met een varkensvirus. Faucette overleed maandag doordat zijn lichaam het varkenshart afstootte, zegt het ziekenhuis. Beide patiënten kwamen niet in aanmerking voor de transplantatie van een menselijk donorhart, omdat ze al te ernstig ziek waren.

Meer tijd samen "We rouwen om het verlies van de heer Faucette, een opmerkelijke patiënt, wetenschapper, marineveteraan en familieman die gewoon wat meer tijd wilde doorbrengen met zijn vrouw, zonen en familie", zegt de arts die de transplantatie uitvoerde. De eerste maand waren er nog geen tekenen dat het varkenshart werd afgestoten. Het presteerde goed, meldt het University of Maryland Medical Center. De man kreeg fysiotherapie en was aan het trainen om weer te kunnen lopen, maar later ontstonden toch afstotingsverschijnselen. Zijn vrouw zei in de aanloop naar de transplantatie dat ze geen hoge verwachtingen hadden. Ze hoopten slechts op wat meer tijd om "op de veranda te zitten" en samen koffie te drinken, schrijft The New York Times. Bekijk hier beelden van de operatie van de eerste patiënt, David Bennett. Hij werd in januari vorig jaar geopereerd:

Het Amerikaanse experiment moet het leven van de 57-jarige David Bennett redden. Zonder deze ingreep zou hij zeker komen te overlijden, omdat hij te ziek is om in aanmerking te komen voor een menselijke donor. - NOS

Iets voor anderen doen "De laatste wens van de heer Faucette was dat we zoveel mogelijk zouden leren van onze ervaring, zodat anderen een kans krijgen op een nieuw hart als een menselijk orgaan niet beschikbaar is. Hij vertelde het team van artsen en verpleegsters dat hij van ons hield. Wij zullen hem enorm missen." Een andere arts zegt hem en zijn familie heel erg dankbaar te zijn, omdat ze door hen vooruitgang kunnen blijven boeken om xenotransplantaties mogelijk te maken. Dat is ook wat Faucette hoopte te bereiken, vertelde zijn vrouw na zijn dood. "Hij wist dat zijn tijd met ons kort was en dat dit zijn laatste kans was om iets voor anderen te doen", zegt ze in een verklaring.