Pegula naar halve eindstrijd WTA Finals na imponerende zege op Sabalenka

De Amerikaanse tennisster Jessica Pegula heeft zich als eerste geplaatst voor de halve finales van de WTA Finals. In Cancun was de nummer vijf van de wereld in twee sets (6-4, 6-3) te sterk voor de vrouw die de wereldranglijst aanvoert, Aryna Sabalenka.

Na vier opeenvolgende nederlagen zonder ook maar een set te winnen, nam Pegula snel de regie in haar zesde ontmoeting met de Belarussische. Toch zal ze even flink gezweet hebben toen Sabalenka, de verliezend finaliste van vorig jaar, van 5-2, terugkwam naar 5-4.

Desondanks bleef Pegula koeltjes en pakte ze de eerste set toen Sabalenka de bal in het net sloeg.

In de tweede set liep de Amerikaanse vlotjes uit naar een 4-0 voorsprong, maar wederom was het Sabalenka die zich terugknokte tot 5-3. In de laatste game moest Pegula er heel hard voor werken, maar op haar zevende matchpoint was het uiteindelijk toch raak.