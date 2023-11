Texas Rangers op drempel van eerste MLB-titel na nieuwe zege in World Series

De honkballers van Texas Rangers zijn nog een zege verwijderd van het winnen van de World Series, de finale van de Amerikaanse honkbalcompetitie Major League Baseball.

In Arizona werden dankzij twee sterke vroege innings de Diamondbacks met 11-7 verslagen. Daarmee hebben de Rangers een 3-1 voorsprong genomen in de strijd om de titel, die in een best-of-seven-serie beslist wordt. Komende nacht staat het vijfde duel op het programma. Bij winst van de Rangers betekent dat hun eerste MLB-titel.

In de eerste inning hielde beide ploegen hun kruit droog, maar de Rangers sloegen genadeloos hard toe in de tweede en derde inning. In beide beurten lukte het de ploeg om vijf punten binnen te slaan waardoor de Diamondbacks al snel tegen een 10-0 achterstand aankeken.

Semien maakt het verschil

Marcus Semien was daarbij de grote man. Eerst zorgde hij met een driehonkslag voor twee punten, even later sloeg hij met een homerun en twee man op de honken nog eens drie punten binnen.

In de achtste inning sloeg Jonah Heim ook een homerun om er 11-1 van te maken waarna het nog heel even spannend leek te worden. De Diamondbacks pakten zelf vier punten in die achtste inning, maar in de laatste inning wist Texas Rangers de schade beperkt te houden en maar twee runs toe te laten.

De Rangers moeten het in de rest van de World Series doen zonder rechtsvelder Adolis Garcia en pitcher Max Scherzer. De twee raakten in de derde wedstrijd geblesseerd en komen niet meer in actie.