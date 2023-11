'Betalen geen garantie voor schoon toilet langs de snelweg'

"Toiletten langs de snelweg zijn vaak ronduit smerig, zelfs wanneer je moet betalen voor je wc-bezoek", concludeerde de ANWB nog maar twee jaar geleden na onderzoek. Heel langzaam lijkt er iets te verbeteren, nu benzinemaatschappijen als Shell en Total samenwerken met partijen als 2theloo en One Hundred Restrooms.

Shell zit midden in de ombouw van twintig Shell-cafés en daarbij horen ook 2theloo-toiletten. "We hebben er al veertien omgebouwd, later dit jaar volgen er nog vijf en volgend jaar nog meer", zegt een woordvoerder. "Door de samenwerking met 2theloo hebben wij naar onze mening de toiletten kunnen verbeteren."

Volgens Shell krijgen de wc's door de samenwerking de aandacht die ze verdienen, waardoor ze tijdig schoon en fris worden gemaakt. Ze zijn te gebruiken voor 80 eurocent per keer. Dat is een flinke prijs, maar de klant krijgt een waardebon toe, waarmee die in de shop korting kan krijgen op bijvoorbeeld de aankoop van een broodje of koffie.

Samenwerking met Total

Een concurrent van 2theloo, One Hundred Restrooms, werkt samen met Total. "Wij hebben op dit moment een overeenkomst met TotalEnergies voor 22 tankstations. Voor een tankstation is het gewoon heel moeilijk om aan wc's een hoge prioriteit te geven en de zaak schoon te houden. Je moet erbovenop zitten", zegt Mariëlle Romeijn van One Hundred.

Het bedrijf gebruikt een groot gedeelte van de omzet om de toiletten in een zo goed mogelijke staat te houden. "Je ziet helaas regelmatig bij andere tankstations dat er misbruik van het systeem wordt gemaakt. Daar is gedacht: we zetten lekker zo'n poortje neer, kunnen we geld verdienen, want mensen moeten toch naar de wc. En vervolgens wordt er niks gedaan aan extra schoonmaak. Dat is natuurlijk heel slecht."

Ook One Hundred laat bezoekers nu 80 eurocent betalen. Uit onderzoek blijkt dat er een sterke link is tussen wat mensen willen betalen en hun ervaring. "Zolang de ervaring goed is, zijn mensen bereid meer te betalen. Hoever je kunt gaan? We hebben twee jaar geleden Europees onderzoek gedaan, en gemiddeld zijn bezoekers bereid 1,19 euro te betalen, al verschilt dat wel per land."

Meer toiletten uitbesteed

Romeijn ziet een groeiende interesse bij partijen om de zorg voor de toiletten uit te besteden: "Benzinemaatschappijen zijn enorm aan het investeren in laadpalen en andere faciliteiten op een tankstation. Door elektrisch laden bijvoorbeeld blijven mensen immers langer en daar moet je op inspelen."