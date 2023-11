Wekdienst 1/11: Wrakingskamer beoordeelt verzoek Taghi • AI-top in Verenigd Koninkrijk

Goedemorgen! Vandaag beoordeelt de wrakingskamer het verzoek van de advocaten van Ridouan Taghi om de rechters in het Marengo-proces te vervangen en in het Verenigd Koninkrijk is er een top over kunstmatige intelligentie.

Eerst het weer: in de kustgebieden is het bewolkt en valt af en toe lichte regen. Landinwaarts is het droger en kan de zon even doorbreken. Later vandaag vanuit het zuidwesten opnieuw regen. Er staat een matige tot krachtige zuidenwind en het wordt 14 tot 16 graden.