In de lijsttrekkerstool komen de partijen aan bod die nu in de Tweede Kamer zitten en weer meedoen aan de verkiezingen, inclusief BVNL, die nu als Groep Van Haga in de Kamer zit. De inhoudelijke filters zijn gemaakt op basis van stellingen die het voorlichtingscentrum ProDemos aan de partijen heeft voorgelegd bij de ontwikkeling van de Stemwijzer.