Antiquair koopt masker voor 150 euro en verkoopt het door voor 4,2 miljoen, echtpaar boos

In Frankrijk staat een kunsthandelaar voor de rechter omdat hij een echtpaar zou hebben opgelicht bij de verkoop van een Afrikaans masker. De kunsthandelaar kocht het masker, dat uit de 19e eeuw stamt, van het echtpaar voor 150 euro. Maar een half jaar later bood de handelaar het masker aan voor een veiling, waar het uiteindelijk voor 4,2 miljoen euro is verkocht.

Het oudere koppel dat het masker in bezit had, liet in 2021 hun vakantiewoning in Zuid-Frankrijk ontruimen en nodigde de lokale antiquair uit om wat spullen over te nemen. Die nam het masker over zonder te zeggen hoe waardevol het was. Volgens de handelaar had hij geen idee hoe waardevol het voorwerp was toen hij het kocht.

Zeldzaam 19e-eeuws Ngi-masker

In maart 2022 lazen het echtpaar over de veiling in de stad Montpellier en herkenden zij het masker. Het bleek te gaan om een zeldzaam 19e-eeuws Ngi-masker, gemaakt door de Fang-bevolking van Gabon.

Franse media citeren een expert die zegt dat het masker zeldzamer is dan een schilderij van Leonardo da Vinci. Aanvankelijk taxeerden veilingmeesters het masker op 300.000 euro, maar het werd uiteindelijk verkocht voor 4,2 miljoen euro aan een anonieme bieder.

Gabonese regering

Het echtpaar beweert bedrogen te zijn en heeft een civiele zaak aangespannen om de verkoop nietig te verklaren. Niet veel later meldde ook de Gabonese regering zich, die het masker opeiste. Volgens de Gabonezen is het kunstvoorwerp van hen gestolen en moet het daarom aan hen worden teruggegeven. Zij willen dat de rechtszaak van het echtpaar wordt stopgezet tot er meer duidelijkheid is.

Eind dit jaar wordt een uitspraak van de rechter verwacht en zal duidelijk worden aan wie het masker toebehoort.