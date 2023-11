Bijna 7 miljoen vluchtelingen geteld in Congo, niet eerder zo veel mensen ontheemd

Een recordaantal van 6,9 miljoen mensen is ontheemd geraakt door conflicten in Congo. Niet eerder zijn er bij een conflict zo veel vluchtelingen geteld en is het daarmee een van de grootste humanitaire crises ter wereld, meldt de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM).

80 procent van de ontheemden woont in de provincies Noord-Kivu, Zuid-Kivu, Ituri en Tanganyika in Oost-Congo. Het land Congo kampt al decennia met extreme geweldsuitbarstingen. Sinds 1999 wordt het land geteisterd door burgeroorlogen en conflicten tussen verschillende etnische groepen.

"De meest recente escalatie van het conflict heeft in minder tijd meer mensen ontheemd dan zelden eerder is gezien", zegt Fabien Sambussy, hoofd van de missie van IOM in Oost-Congo. De migratie-organisatie van de VN zegt de inspanningen om de crisis aan te pakken zijn geïntensiveerd.

Dat de controle van de regio zo gewild is, komt onder meer doordat dit gebied rijk is aan kostbare grondstoffen zoals diamanten, goud, koper en zink. Ook is er veel van het gewilde kobalt te vinden, dat een cruciale grondstof is voor batterijen van telefoons, laptops en elektrische auto's.