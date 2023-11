'Boris Johnson vond corona de manier van de natuur om met oude mensen om te gaan'

De Britse ex-premier Boris Johnson vond dat corona "de manier was waarop de natuur met oude mensen omgaat". De beschuldiging komt uit dagboekaantekeningen van voormalig wetenschappelijk hoofdadviseur Patrick Vallance die de regering tijdens de coronapandemie adviseerde.

De aantekeningen kwamen aan bod tijdens de verhoren van de parlementscommissie die zich momenteel buigt over het coronabeleid van de Britse regering. Zo schreef Vallance in augustus dat Johnson "geobsedeerd" was door het idee dat oudere mensen "hun lot moesten accepteren" zodat jongeren hun leven weer kunnen oppakken en dat de economie door kan gaan.

De uitspraken zouden zijn gedaan in een WhatsApp-groep. Volgens Vallance schreef Johnson dat hij en zijn partij de situatie met corona sneu vindt en dat covid gewoon de manier is waarop de natuur met oude mensen omgaat. "En ik ben er niet helemaal zeker van of ik het oneens met ze ben", zou Johnson hebben geschreven.

In een van de notities noemt de wetenschappelijk hoofdadviseur de berichten die hij kon meelezen "een behoorlijk gekke reeks uitwisselingen". Johnson heeft niet gereageerd op de notities van Vallance. Wel laat een woordvoerder weten dat de oud-premier volledig meewerkt aan het onderzoek naar het coronabeleid.