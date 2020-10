NOC*NSF ziet alle competities wegvallen: 'Teamsporten hard getroffen'

Het is de eerste reactie van algemeen directeur Gerard Dielessen van NOC*NSF op de aangescherpte maatregelen van het kabinet in de strijd tegen het coronavirus.

Dit alles tot ongenoegen van clubs en bonden in diverse sporten. "Dat snap ik heel goed. Voor hen hebben wij ook echt gelobbyd", zegt Dielessen. "Maar Rutte zegt dat het een uitzonderlijke situatie is. Voor ons betekent het dat we een heel moeilijke situatie in gaan wat betreft budgetten."

"Met name richting 2021 heb ik heel grote zorgen, dat kan om honderden miljoenen gaan", vervolgt de algemeen directeur. "We zullen samen met het kabinet moeten kijken hoe we de compensatie kunnen inpakken. Dit gaat er echt inhakken."

Er moet nog worden uitgezocht hoe deze landelijke maatregelen zich verhouden tot internationale wedstrijdsport. "Dat soort uitwerkingen moeten nog plaatsvinden", zegt Dielessen, die woensdag overleg voert met de diverse sportbonden.

'Creativiteit gevraagd'

Volgens Dielessen is sportkoepel NOC*NSF betrokken geweest bij gesprekken met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in aanloop naar de nieuwe maatregelen. "We hebben gisteren en vandaag nog met elkaar gesproken."

"Feit is wel dat we kunnen blijven sporten, zij het minimaal. Het kabinet heeft ook wel geleerd dat sporten belangrijk is voor de vitaliteit en weerbaarheid van de samenleving."

"We zullen creatief moeten omgaan (met de nieuwe situatie, red.) de komende weken. Dat we kunnen sporten, zij het in groepjes van vier, is een klein lichtpuntje in een heel donkere periode. Maar de gezondheid staat absoluut voorop."